Nuevo reto viral en redes sociales que busca imitar el estilo de cejas de Kendal Jenner y Bella Hadid.

Como cada año los retos virales han comenzado a salir, ahora llega uno de la mano de dos referentes de la moda y cuestiones de belleza, estilo y personalidad, como lo son Kendall Jenner y Bella Hadid. Las dos son modelos que han sido durante un largo tiempo la inspiración para muchas jóvenes alrededor del mundo, que buscan siempre imitar el estilo de las famosas.

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Ahora con el nombre de The Fox Eye Challenge, imitando el estilo de ceja de Kendall Jenner y Bella Hadid. El reto consiste en publicar un video por medio de la aplicación TikTok en el que las mujeres modelan sus cejas para que terminen igual a como las tienen las famosas mencionadas.

Ahora miles de jóvenes de todo el mundo se han dado a la tarea de compartir su nueva apariencia, luego de cambiar el estilo de sus cejas, con lo que han logrado ya casi cuatro millones de visualizaciones dentro de la famosa aplicación.



¿Qué tienen de especial las cejas de Kendall Jenner y Bella Hadid?

Las dos modelos tienen un estilo muy especial en el diseño de sus cejas, al tenerlas en una línea recta que apunta ligeramente hacia arriba cuando se acercan a la sien.

Lo que en el mundo de la moda se le conoce como efecto lifting, es decir que apunten hacia arriba y se le da el nombre de ceja de zorro por la similitud con la apariencia animal que le da al rostro.

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Este es el estilo por el que las mujeres han decidido darle un nuevo diseño de sus cejas, reto que se ha vuelto viral en todo el mundo, siguiendo la tendencia impuesta por las modelos Kendall Jenner y Bella Hadid.