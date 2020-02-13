Los nuevos trajes de baño de Sailor Moon llegan para hacerte lucir hermosa durante el próximo verano.

Una de las series de anime más famosa es sin duda, Sailor Moon que siempre ha sabido aprovechar su gran auge y que se ha mantenido entre las favoritas de los fans, para crear artículos exclusivos basados en sus personajes y de acuerdo con la temporada.

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El gran sentido de la moda que han mostrado las Sailor Scouts, pueden integrar al personaje en cualquier objeto, como mochilas, playeras y bikinis.

Este es el caso para la temporada de verano donde ya llegaron los bikinis de Sailor Moon, que es todo lo que nos faltaba después de ver que a lo largo de muchos años han surgido diferentes productos relacionados a la industria de la moda, los que han hecho que muchas personas revivan su infancia.

Desde zapatos, tenis y ahora la increíble línea de bikinis para el verano, son la mejor forma de poder presumir el poder del prisma lunar en tus próximas vacaciones.

La famosa marca que ha lanzado los bikinis de Sailor Moon, es conocida por siempre sacar productos muy llamativos de diferentes series de anime, pero ahora sorprendió a todos los fans de la serie animada con tan atrevida propuesta.

Pero sí en realidad eres uno de los miles de fans, seguro uno de los diferentes diseños te conquistará.

Los bikinis se venden por separado y los tienen en diferentes tallas que van desde la XS a las 3X, por lo que encontrarás uno que te quede perfecto.

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El manga de Sailor Moon fue escrito a principios de la década de los 90's, y se volvió muy famoso por el simple hecho de poner de nueva cuenta en el radar de los fans las historias de gran éxito de las llamadas chicas mágicas, que lograron la aceptación del género masculino; que normalmente no se interesaba en esas historias.

