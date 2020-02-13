Camila Cabello presenta su video ‘My Oh My’ y sorprende a sus fans con el estilo y glamour de los años 50.

Camila Cabello lanzó su videoclip del esperado tema My Oh My, con el que acaparó la atención de sus seguidores por el arte y producción al estilo de los años 50.

En el video se puede ver a la cantante con un atuendo y peluca muy al estilo de Marilyn Monroe, y el cual reveló en días anteriores a través de Instagram con una foto.

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El relato de My Oh My muestra la historia de amor entre una cantante y un director de cine. Podemos ver a Camila Cabello en distintas escenas de películas famosas.

Aunque se pueden ver varios momentos de la historia en un tono elegante como el blanco y negro, la historia toma un giro y vuelve al color para continuar relatando la historia de amor.

La cantante de Señorita usó sus redes sociales para dar a conocer un teaser del videoclip oficial. La cubana aparece al inicio de éste sentada en la barra de un bar, mientras comienza a cantar junto con un coro.

My Oh My marca la colaboración de la exintegrante de Fifth Harmony con el rapero Dababy. Además, la producción del videoclip estuvo bajo la dirección de Nathan Scherrer y Fuliane Petikyan.

Este nuevo tema pertenece al álbum Romance, que lanzó el pasado mes de diciembre de 2019 y que resume su segundo trabajo discográfico con 14 temas. Su primer éxito como solista se dio cuando lanzó su disco Camila (2018), que incluyó su éxito Havana.

El video de My Oh My se convirtió en tendencia en YouTube y en redes sociales, pues ya suma más de 4 millones de visualizaciones en la plataforma digital a 15 horas de su lanzamiento.

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