Oprah Winfrey y lo que no sabías de una de las mujeres más influyentes de toda una generación, en su cumpleaños 66.

Oprah Winfrey, la reconocida periodista, presentadora de televisión, productora, actriz, empresaria y hasta filántropa que ha sido reconocida alrededor de todo el mundo, festejó este día su cumpleaños número 66.

La figura pública, que ha tenido un crecimiento personal y profesional tan prolífico, ha servido de inspiración a varias personas en el mundo, es por ello que aquí te dejamos algunos datos que no sabías de ella.

SU NIÑEZ

Es hija de una madre soltera originaria de una zona pobre y rural de Missisipi, fue víctima de abuso sexual a muy corta edad, llegando a quedar embarazada a los 14 años, con un hijo que murió a los pocos días de nacido.

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SU ADOLESCENCIA

Oprah logró entrar a trabajar en una radiodifusora de su localidad mientras estudiaba en el colegio; a los 19 años fue reportera en un noticiario de su zona, y con su inteligencia y carisma, se transformó en la reina de la TV norteamericana.

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SUS ÉXITOS

Winfrey fue nominada a un premio Oscar en 1986, por su participación en la película El Color Púrpura. Se convirtió en la persona afroamericana más rica de todo el siglo XX y fue catalogada por distintos medios, como la revista Life, como la mujer más influyente de su generación.

OTROS TITULOS

Oprah Winfrey fue llamada "posiblemente la mujer más poderosa del mundo" por CNN y Time.com, "posiblemente la mujer más influyente del mundo" por The American Spectator y "una de las 100 personas que más influyeron en el siglo XX" por Time.

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