Angelina Jolie y Brad Pitt volverán a estar juntos por una buena causa. La controvertida pareja prepara un nuevo proyecto.

Angelina Jolie y Brad Pitt volverán a estar juntos, pero no como pareja, sino para sacar adelante un nuevo proyecto para el bienestar de sus hijos.

A pesar de que su divorcio ha estado lleno de complicaciones, la pareja ha sabido demostrar que son capaces de olvidar sus diferencias por una buena causa.

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Pitt y Jolie han decidido emprender un proyecto que venían preparando desde hace algunos años, se trata de la bodega Miraval, una propiedad de ambos donde se comenzará a producir champaña rosa.

Luego de que se asociaran con la casa Pierre Peters para crear una empresa dedicada a dicha bebida, Rodolphe Peters, miembro de la firma, dijo que “será la única casa de champaña que producirá únicamente rosado”.

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Al respecto, la encargada de comunicación de la bodega Miraval detalló que, aunque ya se creó la empresa, todavía quedan muchos detalles por definir, como el envasado o la fecha de salida.

Los volúmenes serán muy razonables. Unas 10.000 botellas para empezar y no prevemos producir más de 25.000 botellas (anuales) a largo plazo. La ambición es, verdaderamente, elaborar un champán rosado de referencia

Esta no sería la primera vez que ambos buscan el bienestar de sus hijos, pues en julio de 2019 Angelina le habría dado a Brad la oportunidad de cuidar a los niños, luego de varios años durante los que la actriz se negaba.

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