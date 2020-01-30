The Strokes tocarán en mitin del senador Bernie Sanders

The Strokes tocarán en un mitin del senador republicano Bernie Sanders, así lo anunció en un particular cartel, publicado en sus redes sociales, en el que mostró el apoyo al político.

Los newyorkinos se suman a lista de bandas que han ofrecido su apoyo, en diferentes momentos, a la campaña presidencial del senador demócrata, entre los que se encuentran Bon Iver y Vampire Weekend.

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The Strokes se presentarán en un mitin de Sanders, el próximo 10 de febrero en el Whittemore Center Arena de New Hampshire, justo un día antes de las elecciones primarias demócratas en dicho estado.

El vocalista de la banda, Julian Casablancas, señaló en un comunicado que los integrantes de la agrupación se sentían honrados de estar asociados con "un patriota tan dedicado, diligente y confiable, ¡y un colega nativo de Nueva York!".

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El cartel exclusivo para esta unión entre Bernie Sanders y The Strokes fue diseñado por el artista Kii Arens, y en él se fusiona el diseño del nombre de la banda con el nombre del político.

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