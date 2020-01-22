¡No hay quinto malo! Pamela Anderson se casa en privado con el productor de cine Jon Peters.

La actriz Pamela Anderson se casó el pasado lunes, en una ceremonia privada, en Malibu, California, con el productor de cine Jon Peters, informó su representante.

Este es el quinto matrimonio tanto para la modelo de 52 años, como para el productor de 74, quienes ya habían salido juntos desde hace más de 30 años.

Los esposos previos de Pamela incluyen al rockero Tommy Lee y el rapero Kid Rock. Entre las ex esposas de Peters figura la actriz Lesley Ann Warren, y también estuvo una vez en una relación muy publicitada con Barbra Streisand.

Te puede interesar:

FOTO: Kim Kardashian presume su espectacular figura en su viaje a Los Cabos, México.

Jon Peters produjo la versión de 'A Star is Born', de 1976, protagonizada por Streisand, y del remake de 2018, entre docenas de otras películas que incluyen 'Batman', de 1989, y 'Wild Wild West', de 1999.

Pamela Anderson protagonizó la serie televisiva 'Baywatch' y varias películas, y ha aparecido en múltiples ocasiones en la revista Playboy.

También te puede interesar:

“¡No me griten!”: Así explotó el vocalista de Coldplay ante un grupo de fans que pedía autógrafos.