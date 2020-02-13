FOTOS: Conoce a estas famosas parejas LGBT+ que van a festejar el Día de San Valentín demostrándose su gran amor.

El amor es amor, desde hace mucho se ha dicho esto y es que no hay nada más cierto. El amor viene de donde menos lo piensas o esperas, pero te vas dando cuenta que no importa si son relaciones heterosexuales o de la comunidad LGBT+, cuando se ama de verdad, todos los días son Día de San Valentín.

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Aquí tenemos algunas fotos de famosos que creemos que hacen una linda pareja y que incluso, nos hacen creer completamente en el amor y cuentos de hadas.



Ricky Martin y Jwan Yosef

Uno de los cantantes latinos más importantes del mundo y el pintor sueco-sirio, han demostrado ser una hermosa pareja. Sus 3 años de amor los avalan y no podemos negar que son los mejores padres de este mundo.

Elton John y David

Uno de los máximos exponentes de la balada en inglés, sin duda es Elton John, y es que la celebridad siempre se ha distinguido por ser un hombre lleno de colores y mucho amor que dar. Desde el 2014 ha compartido su corazón con David y actualmente, son padres de 2 pequeños.

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Ellen Page y Emma Portner

La actriz lleva algunos años casada con la bailarina Emma, ambas se muestran muy enamoradas y unidas cada vez que se les ve juntas. Por el momento han decidido vivir su relación sin la llegada de hijos.



Neil Patrick Harris y David Burkta

El protagonista de la serie How I Met Your Mother lleva un feliz matrimonio al lado del actor David Burkta, su amor ha sido tan grande que en su familia hay dos integrantes más… sus hermosos hijos.



Sarah Paulson y Hollan Taylor

Para el amor no hay género y tampoco edad o eso es lo que parece ser en el caso de ambas actrices que han estado en una relación desde hace cuatro años y siempre se muestran sonrientes y felices.



Ellen DeGeneres y Portia de Rossi

Once años de relación son los que respaldan este amor, una de las conductoras más simbólicas de Estados Unidos es parte de un amor sólido.

