El matrimonio de la actriz Sophie Turner y el cantante Joe Jonas estaría esperando a su primer hijo.
La pareja tiene poco más de un año de matrimonio y ya podrían estar esperando su primer hijo, situación que aún no ha sido confirmada.
Se ha dado a conocer, de acuerdo con información que circula en redes sociales, que la pareja formada por Sophie Turner y Joe Jonas tendrá a su primer hijo.
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Al parecer, la actriz que participó en la serie 'Game Of Thrones' se encuentra embarazada tan solo a un año de matrimonio con el cantante Joe Jonas.
Por el momento, solamente sus amigos y familiares cercanos se habrían enterado de la noticia del embarazo, que no tardó en causar la euforia de sus fans alrededor del mundo. Hasta ahora, ni Sophie Turner ni Joe Jonas han confirmado si serán padres.
La pareja ya no podrá esconder por mucho tiempo si serán padre o no, ya que la noticia se encuentra ya en redes sociales.
Por ello, sus seguidores solo pueden esperar un comunicado oficial por parte de la pareja o de sus representantes.
Recordemos que la pareja se casó apenas en mayo del año pasado. En una ceremonia que celebraron por sorpresa en la ciudad de La Vegas, una fiesta que luego hicieron de manera formal un mes después en Francia, en donde estuvieron acompañados de sus seres queridos.
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