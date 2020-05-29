Uno de los personajes principales de la trilogía original de Star Wars tendrá su propia serie en streaming.

Star Wars es una de las sagas más populares y que ha pasado de generación en generación, entre la historia, los personajes y la guerra, se ha ganado el fanatismo de muchísimas personas.

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A pesar de que sus últimas entregas no fueron tan exitosas como las pasadas, hace unos días se empezó con el rumor que un personaje de la trilogía original tendría su propia serie.

The Mandalorian y Clone Wars, son una de las principales producciones de la compañía del streaming del gigante de la animación, por lo que el estudio ya anda iniciando los preparativos para el proyecto de la serie de Solo: A Star Wars Story.

Sin embargo, la película Han Solo no cumplió las expectativas de los fans y fue objeto de críticas negativas, mientras que la taquilla esperada para esta película tampoco llegó a la meta pues los fans quedaron un tanto decepcionados.

Por este motivo la compañía de animación tomó la decisión de ofrecer una nueva oportunidad, por lo que lanzaron la campaña de #MakeSolo2 Happen y por lo que se ve tuvo buenos y grandes resultados.

Un movimiento positivo de admiradores que comparten su amor por Solo y que muestran su apoyo para continuar las aventuras de Han Solo, Chewbacca y los otros personajes de la película en una película de seguimiento o una serie

Este movimiento fue muy llamativo tanto que fue reconocido por Ron Howard, el escritor de Jon Kasdan y por Ray Park.

La serie de Solo girará en torno a dos personajes principales, mientras que una de las cosas que la compañía decidió rescatar fue al villano de las escenas del largometraje.

Nos han informado que una serie del gigante de la animación está en desarrollo activo y que se centrará en Qi’ra y Darth Maul

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Por parte de la compañía aun ser espera la confirmación y hasta que no se lance un comunicado sobre la nueva serie de Solo, simplemente será un rumor que los fans iniciaron.

