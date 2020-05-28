¡Casi no lo cuenta! Adam Sandler estuvo a nada de perder la vida mientras grababa ‘Diamantes en Bruto’.

Adam Sandler es uno de los actores, productores y guionistas estadounidenses más queridos de Hollywood; el comediante siempre ha buscado la manera entretener a su público y siempre lo hace sacando las mejores sonrisas. Sin embargo, Diamantes en Bruto fue una producción completamente diferente a lo que hemos visto de Sandler, tanto así que mientras se filmaba estuvo a punto de perder la vida.

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Este trabajo y nueva faceta de Adam le trajo muy buenas críticas por sus fans y los expertos, y a decir verdad, hemos notado que el protagonista de Son Como Niños cuenta con todo el talento de poder interpretar cualquier tipo de personaje.

Lamentablemente no todo fue fácil ni bueno, pues mientras se encontraban grabando la película, una de las escenas casi deja sin vida a Adam Sandler, la cual provocó que el actor se ahogara con el temor de que no volviera en sí.

En una entrevista con la revista Entertainment Weekly en la que Adam y los directores de Diamantes en Bruto, Josh y Benny Safdie contaron acerca de cómo se realizó la película, llegando al punto en el que la vida de Sandler peligró.

Fue en dicha plática en la que los tres contaron cómo fue que sucedió el terrible accidente que casi deja a los fans de Adam sin el ídolo cuando filmaban la escena en la que el protagonista es secuestrado, esto después de que se dieran cuenta de que estaba usando el dinero ajeno en apuestas deportivas.

Sandler estaba tan metido en la escena que se asustó un par de veces porque se estaba ahogando en un punto de la escena. Hubo una toma cuando se estaba ahogando e intentó aprovechar el momento de la escena, pero se mantuvo siendo Howard, así que se ahogó con más fuerza al punto que Adam ya no pudo respirar

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Las personas que se encargaron de darle vida a los guardaespaldas que secuestran a Howard, realmente no eran actores por lo que les costó saber cuánta fuerza era la necesaria para hacer la grabación y cómo ahorcar a Adam sin lastimarlo

