Martin Scorsese junta a Leonardo DiCaprio y Robert De Niro en el filme ‘Killers of the Flower Moon’.

Martin Scorsese parece haber cerrado el trato con Apple y Paramount para el nuevo filme titulado Killers of the Flower Moon, una producción que será protagonizada por Robert De Niro y Leonardo DiCaprio, dos grandes actores que en el pasado ya han trabajado con el talentoso director.

Te puede interesar:

Ben Affleck podría darle vida a Batman antes de que Robert Pattinson debute como ‘El caballero de la noche’.

Deadline es uno de los portales estadounidenses más conocidos del país; el pasado miércoles informó que Apple estará participando en lo que se conocería como el mayor proyecto cinematográfico en el que han apostado hasta la fecha y se encargarán de financiar la cinta; por otro lado, Paramount se tomará la responsabilidad de colocarla en los cines antes de su llegada a la plataforma Apple TV+.

De esta manera el streamming de la manzana está logrando posicionarse como uno de los más importantes del mundo, compitiendo con otras plataformas que llevan años en el mercado del cine. Un ejemplo de esto es la reciente adquisición titulada Greyhound, película que no sólo es protagonizada por Tom Hanks, sino que también la escribió y fue comprada por estos mismos.

La historia de Killers of the Flower Moon tendrá lugar en Oklahoma, Estados Unidos en la época de 1920, y se centrará en los miembros de la tribu Nación Osage, después de que se descubren los pozos de petróleo en dichos terrenos.

Scorsese fue envuelto por el libro homónimo escrito por David Grann, en el que comenzó a imaginar cada uno de los personajes y escenarios.

Cuando leí el libro de David, comencé a visualizarlo de inmediato: la gente, los escenarios, la acción... Sabía que tenía que convertirlo en una película. Estoy entusiasmado por llevar esta perturbadora historia estadounidense a la gran pantalla

También te puede interesar:

FOTO: Así Keanu Reeves luciría como Wolverine en el Universo Cinematográfico de Marvel. ¿Adiós, Hugh Jackman?

Robert De Niro y Scorsese han hecho maravillas en el pasado con producciones como: Mean Streets, Taxi Driver, Raging Bull, Goodfellas, Casino y recientemente, The Irishman. Por otro lado, Leonardo también ha tenido la oportunidad de trabajar con Martin en Gangs of New York, The Departed y The Wolf of Wall Street.

