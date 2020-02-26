El comediante Pete Davidson ha revelado la situación por la que terminó su relación con Ariana Grande.

En una entrevista para un medio estadounidense que dio Pete Davidson, se mostró muy abierto y no le molesta hablar sobre los detalles de su vida personal con sus miles de fans.

Entre los temas que más polémica han causado sobre la vida del comediante, está la razón por la que terminó su relación con Ariana Grande.

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La pareja formada por Pete Davidson y Ariana Grande revelaron el compromiso que tenían en el mes de abril, sin embargo, al poco tiempo se dio a conocer que la relación se había terminado, pero nunca se reveló la razón de la ruptura, sino que todo quedó en rumores y especulaciones por parte de los medios.

Pero ahora en la entrevista el comediante ha revelado que la ruptura se realizó tras la muerte del exnovio de Ariana Grande, Mac Miller con quien la cantante había mantenido una relación por casi dos años antes de su ruptura en mayo de 2018.

Mac Miller murió tras una sobredosis en septiembre del mismo año, fechas en donde la relación de Ariana Grande y Pete Davidson ya se encontraba en los medios de comunicación.

Al enterarse de la muerte, Ariana Grande lamentó de forma pública la muerte de su expareja y posteriormente escribió canciones sobre su muerte, mientras Pete respetó el proceso de duelo que vivió la cantante:

Fue horrible y no puedo imaginar qué es eso. Todo lo que sé es que ella realmente lo amaba y que no estaba haciendo un show ni nada. Estuvo jodido. Mis oraciones con su familia y todos sus amigos

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En la actualidad Ariana Grande ha confirmado su nueva relación con Mikey Foster, quien incluso ya participó en una de las canciones de la cantante.

