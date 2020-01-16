Descubre la conexión entre el ‘Pizzagate’ y ‘Yummi’, nueva canción de Justin Bieber, que ha impactado a todos.

Antes que nada, habría que recordar el caso de Pizzagate: un selecto grupo de nombres poderosos que estaban inmiscuidos en una red de pedofilia. El término se debe a que, en 2016, un hombre armado entró a una pizzería buscando respuestas sobre los distintos casos de abuso de menores de edad.

El asunto creció a tal punto que surgieron los nombres de figuras como Bill Clinton, expresidente de los Estados Unidos, y su esposa, Hillary Clinton.

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Ahora: ¿Qué tiene que ver Justin Bieber con el Pizzagate?

Podemos empezar con que la letra del nuevo sencillo que sacó Bieber, Yummy, contiene algunas connotaciones sexuales, cosa que no podría parecer extraño, más con la música que hay hoy en día. Sin embargo, lo que más llama la atención es que Justin usó una gran cantidad de fotografías de niños para promocionar la nueva canción. ¿Lo más escalofriante? Esas imágenes no tienen nada que ver con el video.

El Pizzagate y Yummy, más que relacionados

Luego de todo el escándalo del Pizzagate, al final se trató como una noticia falsa. Su origen se pudo rastrear en las competencias del giro alimenticio.

No obstante, hay algunas teorías que hacen pensar lo contrario: basta con buscar en Google para encontrar los puntos en común de asuntos sin trascendencia que los internautas han hecho.

Finalmente, en relación con el párrafo anterior, Justin Bieber dejó algunos elementos que son importantes. En la grabación se pueden ver a personas de una clase social alta, comiendo postres y helados, haciendo énfasis en como engullen los bocados. Y, por otro lado, al final del clip músical aparece un plato con la foto de Justin, cuando apenas era un infante.

¿El cantante canadiense habrá querido decirnos algo a través de este polémico video?

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