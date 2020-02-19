VIDEO: Rauw Alejandro lanza su nuevo sencillo ‘Tattoo’ y se ha posicionado con su canto al amor.

Rauw Alejandro lanzó su sencillo Tattoo con el que se ha posicionado entre el gusto del público, el tema aprecia la felicidad plena que trae el enamoramiento.

Este artista de 27 años está marcando una importante tendencia en el gusto de los jóvenes de 16 a 22 años. Tattoo ya cuenta con más de 6.2 millones de reproducciones.

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Este es el primer sencillo que abre las puertas a Rauw Alejandro para presentar su álbum, el cual llevará por nombre Afrodisiaco.

Raúl Alejandro Ocasio Ruiz, nombre real de Rauw, realizó su video musical dirigido por Marlon Films y ya se encuentra disponible en su canal de YouTube del artista.

Rauw mencionó en redes sociales lo que significa su tema:

‘Tattoo’ es un tema con un ritmo muy diferente y fresco, la letra es especial para dedicar a esa persona que se ha quedado marcada a ti y no sale de tu mente. Me acuerda mucho la etapa del ‘puppy love’ que es de las más divertidas. No todo el mundo puede mantener eso

Rauw Alejandro tiene varios éxitos como: 'Una Noche' junto a Wisin, el cual ya tiene más de 54 millones de visitas.

Otro de sus temas es Fantasías, que se convirtió en un éxito masivo, posicionándose en el listado de Hot Latin Songs de Billboard y alcanzando más de 323 millones de visitas en YouTube.

Rauw Alejandro se ha posicionado como uno de los artistas más impactantes e innovadores de una nueva generación para el género urbano.

A través de su musica, el cantante de Mirame tiene claro que tiene la intención de empoderar a la mujer. Así lo comentó en redes sociales.

La mujer es una inspiración. Quiero abrazar lo que son ellas, lo que les hace sentir bien y poderosas. Mi música está dirigida a las mujeres. A veces me pongo un poco picante, pero mantengo mi límite y no me sobrepaso con una mala canción o mala letra

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