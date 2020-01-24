Roger Waters anuncia una nueva gira “para influir en un cambio global” en este 2020.
Poco más de un año después de concluir su monumental gira ‘Us + Them Tour’, Roger Waters volverá a los escenarios para una gira llamada ‘This Is Not a Drill’.
Roger Waters anunció que empezará este verano una nueva gira "para influir en un cambio global" en este 2020, y se presentará en varias ciudades de Norteamérica, con el tour This Is Not A Drill.
A sus 76 años, el ex integrante de la banda Pink Floyd comenzará su primer tour por Estados Unidos, luego de terminar la gira Us + Them de 2017 y 2018.
Te puede interesar:
¡Es oficial! Bill Murray confirma su participación en Ghostbusters: Afterlife, tercera entrega de la saga de Los Cazafantasmas.
Ver esta publicación en Instagram
THIS IS NOT A DRILL The new tour July 8 – Pittsburgh, PA @ PPG Paints Arena July 10 – Philadelphia, PA @ Wells Fargo Center July 14 – Detroit, MI @ Little Caesars Arena July 17 – Toronto, ON @ Scotiabank Arena July 21 – Quebec City, QC @ Videotron Centre July 23 – Montreal, QC @ Bell Centre July 25 – Albany, NY @ Times Union Center July 28 – Boston, MA @ TD Garden July 30 – Washington, DC @ Capitol One Arena August 1 – Cincinnati, OH @ Heritage Bank Center August 5 – New York, NY @ Madison Square Garden August 11 – Raleigh, NC @ PNC Arena August 13 – Orlando, FL @ Amway Center August 15 – Miami, FL @ AmericanAirlines Arena August 18 – Nashville, TN @ Bridgestone Arena August 20 – Atlanta, GA @ State Farm Arena August 22 – Milwaukee, WI @ Fiserv Forum August 25 – Minneapolis, MN @ Target Center August 27 – Chicago, IL @ United Center August 29 – Kansas City, MO @ Sprint Center September 2 – Denver, CO @ Pepsi Center September 4 – Las Vegas, NV @ T-Mobile Arena September 10 – Los Angeles, CA @ STAPLES Center September 14 – Vancouver, BC @ Rogers Arena September 16 – Edmonton, AB @ Rogers Place September 19 – Tacoma, WA @ Tacoma Dome September 21 – Portland, OR @ Moda Center September 23 – Sacramento, CA @ Golden 1 Center September 25 – San Francisco, CA @ Chase Center September 30 – Salt Lake City, UT @ Vivint Smart Home Arena October 3 – Dallas, TX @ American Airlines Center
No te pierdas la transmisión en vivo de los Oscar 2020. La cita es el próximo domingo 9 de febrero por Azteca 7
Waters habló sobre la gira en un anuncio en video que lo presentó ensayando "Comfortably Numb", "Sheep", su canción en solitario "The Powers That Be" y otros con su banda.
Esta gira será parte de un movimiento global de personas que están preocupadas por otros para influir el cambio que es necesario
El músico británico comenzará en Pittsburgh, el próximo 8 de julio y terminará su tour visitando otras 31 ciudades más, incluyendo Filadelfia, Detroit, Albany, Boston, Nueva York, Miami, Nashville, Atlanta, Chicago, Las Vegas y San Francisco, entre otras, antes de concluir en Dallas, el 3 de octubre.
Los fans pueden ir a RogerWaters.com para comprar boletos y obtener información adicional acerca de la gira, pues se sabe que las entradas para el tour norteamericano 'This Is Not A Drill' saldrán a la venta el viernes 31 de enero.
También te puede interesar:
Selena ‘La Reina Del Tex-Mex’ tendrá un homenaje sinfónico en México por su aniversario luctuoso. ¡Entérate!