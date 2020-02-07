Los Rolling Stones retoman su gira por Estados Unidos en ciudades que no visitan desde hace más de 10 años.

La mítica banda The Rolling Stones ha dado a conocer este jueves que retomará su gira por Estados Unidos y Canadá ‘No Filter’ misma que fue suspendida por los problemas de salud de Mick Jagger.

No te pierdas la transmisión en vivo de los Oscar 2020. La cita es el próximo domingo 9 de febrero a las 17:30 por Azteca 7.

Pero ahora regresarán a 15 ciudades, en donde se encuentran algunas que no han visitado en más de 10 años.

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The Rolling Stones empezará su gira en San Diego, para luego visitar Vancouver, Canadá, Louisville, Cleveland, St. Louis, Charlotte y Tampa. También los fans de Minneapolis, Nashville, Dallas, Buffalo, Detroit, Pittsburgh y Atlanta, tendrán la oportunidad de ver a la agrupación.

Las entradas se comenzarán a vender a partir del 14 de febrero, hasta el momento no se han dado a conocer los precios, el costo inicial el año pasado se encontraba en los 199 dólares.

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Casi todas las fechas de la gira que se tenían programadas para el 2019 tuvieron que ser suspendidas para que Mick Jagger pudiera ser operado del corazón; ahora que se encuentra bien de salud, la banda terminará sus compromisos.