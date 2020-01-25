¿Fracaso en la carrera de Rosalía para este año? Esto es lo que le depara el horóscopo chino 2020.

La Rosalía es una de las cantantes más escuchadas en los últimos meses, debido a las colaboraciones que ha hecho con grandes artistas y, especialmente, por el talento que posee, pero quizá el horóscopo chino le tiene planeado otro destino para este 2020.

El año chino está a nada de llegar, así que varias personas están en preparaciones para recibirlo de la mejor forma y tener grandes logros a lo largo de estos meses; sin embargo, hay algunos famosos que pueden sufrir algunas transformaciones durante su camino según su horóscopo chino, como a la cantante española.

Te puede interesar:

¡Indignado! Por esta razón, Ricky Martin muestra su inconformidad con la gobernadora de Puerto Rico, Wanda Vázquez.

Se sabe que Rosalía llegó al ritmo urbano para realizarle algunas modificaciones, pues mezcló este con el flamenco. Fue así que logró compartir micrófonos con grandes exponentes del reguetón como J Balvin al cantar Con Altura, y Ozuna con su sencillo Yo X Ti, Tú X Por Mí.

No te pierdas la transmisión en vivo de los Oscar 2020. La cita es el próximo domingo 9 de febrero por Azteca 7

Pero, según el horóscopo chino 2020, menciona que Rosalía tiene como zodiaco el gallo, lo cual significa que la famosa tendrá un año lleno de trabajo, una característica que se destaca en ella al luchar por sus metas y lograr sus objetivos, siendo así que podrá conseguir más éxitos.

Ver esta publicación en Instagram 😝🎊🥳🌈🎉🎊😝🌈🎉🎊 Una publicación compartida por ROSALÍA (@rosalia.vt) el 1 de Ene de 2020 a las 4:31 PST

No obstante, en la vida amorosa de Rosalía puede tener grandes sorpresas, ya que su sentido del humor la guiará para encontrarse con algo interesante en su vida.

También te puede interesar:

Adexe y Nau reciben Botón de Diamante en Ventaneando por el éxito que han alcanzado en YouTube.