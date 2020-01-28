VIDEO: La Rosalía muestra su trasero en el escenario de los Grammys 2020 y acapara los reflectores.

La cantante española Rosalía tuvo una gran noche en su primera participación en los Grammys. No solamente por el galardón que logró ganar como Mejor Álbum Alternativo de Música Latina con el disco El Mal Querer, además de hacer historia en ser el primer artista español en ser incluido en esa categoría.

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La cantante ibérica también brilló sobre el escenario, de la forma en que solamente ella sabe hacerlo, con un atuendo blanco entallado lleno de flecos que se movían al ritmo de sus pasos.

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Pero lo más llamativo de su vestimenta era que la parte posterior dejaba su trasero a la vista de todos, lo que sin duda se convirtió en el centro de atención en el escenario del Staples Center de Los Ángeles.

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le dejo la joyita de performance que nos dejó rosalía #GRAMMYs pic.twitter.com/W0IPLZljv2 — juan 🇨🇴 (@watchmyxanny) January 27, 2020

Durante su presentación, la Rosalía también ofreció un solo de flamenco, con el que la artista demostró su talento para representar música tradicional de su país natal; otro momento que quedará para el recuerdo será su interpretación de los temas Juro Que, lanzado el pasado 23 de enero, y su gran éxito Malamente.

