¿Salma Hayek está enferma? La actriz preocupó a sus fanáticos por una foto donde lució diferente. Aquí los detalles.

Aunque está a punto de estrenarse el filme estelarizado por Salma Hayek, Like a Boss, la celebridad mexicana preocupó a muchos de sus seguidores por una foto donde aparece con un aparato ortopédico colocado en su tobillo derecho. Inmediatamente, los internautas le preguntaron si estaba enferma y si cancelaría sus planes para el lanzamiento de la película.

La fotografía con la leyenda “¿Qué tienes en el plato?” ya cuenta con más de 400 mil ‘me gusta’ y comentarios de sus fans preguntando "Salma, ¿te encuentras bien?". Hayek comentó que es una foto antigua donde luce más joven y delgada, y que no había motivo para preocuparse.

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El estreno de Like a Boss llegará a las salas mexicanas el próximo 31 de enero. La celebridad interpretará a una villana y expresó que es un filme con mucha diversidad de edades, estilos y lugares de origen.

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Sus seguidores ya esperan ansiosos por verla en la pantalla grande, pues el día de ayer en una entrevista para Venga La Alegría expresó que está ansiosa por la reacción ddepúblico, ya que es uno de sus papeles favoritos que ha interpretado.

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