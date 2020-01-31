FOTOS: Famosos que son fans de los 49ers de San Francisco y los apoyarán en el Super Bowl LIV.

Este 2 de febrero se jugará el Super Bowl LIV, en el que se enfrentarán los Chiefs de Kansas City y los 49ers de San Francisco para definir al campeón de la NFL este 2020.

Sigue la transmisión en vivo del LIV Super Bowl en Azteca 7. La cita es el domingo 2 de febrero de 2020 a partir de las 17:00 horas.

Los 49ers y Chiefs se verán las caras por primera vez en la historia para definir al campeón que levantará el trofeo Vince Lombardi este 2020.

Estos son los famosos que apoyarán a los San Francisco 49ers:

Jennifer Garner: La actriz, y ex esposa de Ben Affleck, es una acérrima fan de los 49ers de San Francisco.

Aaron Paul: El actor de Breaking Bad es bien conocido por su pasión al futbol americano, en especial por su afición hacia los 49ers.

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Bella Thorne: Siempre que puede, la actriz expresa su fanatismo por el equipo de San Francisco.

Miranda Cosgrove: La exestrella de Nickelodeon también es una fiel aficionada del equipo de San Francisco.

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Jeremy Renner: El famoso actor de Avengers probablemente sea de los más grandes seguidores de los 49ers.

Hayden Panettiere: Es fan de la NFL, en especial de los 49ers; de hecho, durante el Super Bowl del 2013 no dudó en compartir imágenes presumiendo el jersey de su equipo.

Rob Schneider: El actor de Murder Mistery también es un gran fanático de San Francisco.

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