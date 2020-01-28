¿Selena Gomez se reconcilia con Demi Lovato? La cantante de ‘Rare’ la felicitó por su actuación en los premios Grammy 2020 y le mandó en mensaje.

El emotivo regreso de Demi Lovato a los escenarios dio de qué hablar entre los espectadores de los Grammy 2020. La cantante estadounidense interpretó Anyone, una canción que habla sobre su adicción al alcohol y sus trastornos alimenticios. Selena Gómez felicitó a su amiga con un emotivo mensaje que compartió en redes sociales, pues el tema tiene un significado demasiado fuerte:

Traté de hablar con mi piano, traté de hablar con mi guitarra, hablé con mi imaginación, confié en el alcohol. Conté secretos hasta que mi garganta me dolía, estoy cansada de las conversaciones vacías porque ya nadie me escucha

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Esta es una parte del tema, cuyo significado conmovió a Selena Gomez. Esta última publicó en su cuenta de Instagram un mensaje donde reconoció el valor de Lovato para salir al escenario a interpretar una canción que es muy dificil para ella.

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Desearía que hubiera palabras para describir lo hermoso, inspirador y merecido que fue este momento. Demi, estoy tan feliz por ti. Gracias por tu coraje y valentía

Estas fueron las palabras de la cantante de Rare, misma que mantuvo una amistad con Demi hace diez años en su etapa de actrices en Disney Channel. Aunque en algún momento llegaron a ser mejores amigas, por ahora no se hablan e incluso se dejaron de seguir en Instagram en el 2018.

Selena showing support for Demi Lovato’s #GRAMMYs performance ❤️ pic.twitter.com/uvkwMVuk5H — Selena Gomez Source (@GomezSource) January 27, 2020

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