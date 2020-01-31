Conoce a la doble mexicana de Selena Gomez. Su nombre es Sofía Solares. ¿También estará enamorada de Justin Bieber?

Existen miles de personas que les encantaría poder tener a Selena Gomez frente a frente, tomarse una selfie con ella y posiblemente, platicar de cómo ha sido su carrera. La realidad, es que las probabilidades de que eso pase, es casi nulo.

No te pierdas la transmisión en vivo de los Oscar 2020. La cita es el próximo domingo 9 de febrero a partir de las 17:30 horas por Azteca 7.

Bien dicen que en este mundo existen, por lo menos, 7 personas que son casi idénticas a nosotros, y ese es el caso de Selena Gomez, pues una de sus dobles se encuentra viviendo en México. Sofía Solares es el nombre de la joven que coincide con la belleza de la intérprete de 'Hands To My Self'.

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La joven mexicana tiene 22 años y su fama ha crecido por el enorme parecido que tiene con la exnovia del canadiense, Justin Bieber. Muchos de sus seguidores, en su mayoría son fanáticos de la exchica Disney.

Aseguran que el parecido es increíble, pues Sofía podría ser confundida con Selena, hay que tener un ojo muy agudo para saber quién es quién y no caer en una tremenda confusión.

También hay que tomar en cuenta que los looks son muy parecidos, e incluso, las poses que ambas tienen para hacerse una foto, es casi igual. Eso quiere decir que la chica Sofía ha estudiado cada movimiento, estilo de cabello y ropa, y hasta maquillaje de la actriz.

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Lo único que nos falta, es saber si también puede cantar como Sel y si en algún momento podría ser algún video a lado de la famosa. Hasta el momento, la verdadera Selena Gomez no ha comentado nada al respecto.

