La actriz Selena Gomez caminó por las calles de Los Ángeles con un sensual look setentero y sin sostén.

El 2019 sin duda fue un gran año para Selena Gomez, pues luego del lanzamiento de sus dos primeros sencillos Lose You To Love Me y Look At Her Now fueran un gran éxito rotundo.

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En este 2020 Selena Gomez ha decidió iniciar con toda la energía, pues con el lanzamiento de su disco 'Rare', está rompiendo récords, lo que la ha colocado como una de las artistas más importantes del año.

Selena Gomez en las grabaciones del video musical de su próximo single. pic.twitter.com/yuRVbElXkE — Selena Gomez News (@SelenaNationHQ) January 29, 2020

Tras su gran inicio de año, Selena Gomez ha usado diferentes looks con los que ha sorprendido a sus fans. Muchos de ellos en alfombras rojas, eventos o hasta en la misma calle, pero todos han sido demasiado llamativos.

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Ahora se filtraron fotos de la artista caminando en las calles de Los Ángeles mientras se hace la grabación de un videoclip, en el que aparece vistiendo un vestido ‘slip dress’ de color dorado, con unos pequeños tirantes que dejan ver su espalda descubierta.

Se rumora que la canción podría estar inspirada en los años 70’s, pues todo el tiempo fue captada con look de ese estilo, aunque hasta el momento nada puede ser confirmado.

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Además recientemente confirmó, que durante su relación con Justin Bieber fue víctima de violencia emocional por parte del cantante lo que la llevó a tomar terapía.

