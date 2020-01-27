Selena Gomez revela que sufrió abusos y violencia de Justin Bieber cuando eran novios. ¡Fuertes declaraciones!

Selena Gomez reveló que sufrió violencia emocional y abusos por parte de su ex novio, el también famoso cantante Justin Bieber.

En entrevista con NPR, la intérprete confesó que Justin la hacía sentir muy mal psicológicamente, y que esto hizo más difícil el poder sobrellevar su ruptura.

Siento que fui víctima de ciertos abusos. Creo que es algo que tenía que encontrar una forma de entenderlo. No quiero pasar el resto de mi vida hablando de esto, estoy realmente orgullosa de poder decir que me siento más fuerte y que he encontrado la manera de pasar por esto con tanta gracia como sea posible

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Y es que, recientemente, un amigo cercano de Justin Bieber confesó a un medio que el cantante alardeaba con sus amigos de cómo le quitó la virginidad a Selena Gomez, situación que molestó mucho a la cantante de 27 años.

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Sin embargo, la intérprete de Rare declaró que tuvo que tomar mucha terapia para poder dejar de sentirse como víctima pues, dijo, no es bueno mantenerse siempre con esa mentalidad.

Además, Selena reveló que ahora desea poder contar su historia al mundo, ya que ha sanado sus heridas y traumas que vivió con Justin Bieber, con quien estuvo desde el 2011 en una relación llena de infidelidades y de rupturas con regresos.

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