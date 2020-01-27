Usuario de Twitter predijo en 2012 la muerte de Kobe Bryant en accidente aéreo. ¡Ahora se arrepiente!

Las redes sociales se colapsaron este fin de semana con la sorpresiva noticia de la lamentable muerte de Kobe Bryant, el famoso basquetbolista de los Lakers.

Pero un tuit se viralizó en horas, cuando los seguidores del usuario llamado @.Noso recordaron que en 2012 “predijo” la muerte del famoso.

No te pierdas la transmisión en vivo de los Oscar 2020. La cita es el próximo domingo 9 de febrero por Azteca 7.

Ante los reclamos de los usuarios de Twitter, @.Noso se arrepintió de sus palabras y se mostró sorprendido ante la noticia del fatal accidente en que murió Kobe Bryant junto a ocho personas. Una lamentable coincidencia.

Te puede interesar:

VIDEO: El desgarrador momento en que LeBron James se entera de la muerte de Kobe Bryant. Aquí su reacción.

Su tuit original ha sido compartido más de 121 mil veces y ha recibido más de 213 mil likes. El impacto de sus palabras, sin duda, no pasó desapercibido.

Kobe is going to end up dying in a helicopter crash — .Noso (@dotNoso) November 13, 2012

A Kobe Bryant le sobreviven su esposa Vanessa Laine, con quien estuvo casado 18 años, y sus hijas Natalia de 17 años, Bianka de 3 años y la pequeña Capri Kobe de siete meses. Gianna María de 13 años, su segunda hija, viajaba con él, mientras se dirigían a un partido de básquetbol.

También te puede interesar:

¿Quién es Vanessa Laine, viuda de Kobe Bryant? Te contamos sobre la esposa del ídolo, de padres mexicanos.

