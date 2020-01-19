Así se despide Selena Gomez de Justin Bieber: la cantante tiene algunos mensajes en su disco ‘Rare’ dirigidos hacía su ex novio.

No es un secreto la relación tóxica entre Selena Gomez y Justin Bieber, pues en más de una ocasión, la actriz regresó con el canadiense a pesar de las infidelidades. A propósito de su nuevo disco, Selena aprovechó para mandar algunos mensajes que dejaron claro que ya superó a su ex novio por completo.

Se siente tan bien volver a bailar, con mis emociones al desnudo voy a empezar a bailar otra vez. Es como si midiera diez pies de altura, ya no tengo peso en mis hombros

Este es uno de los versos que podemos apreciar en el tema 'Dance Again', donde al parecer Gomez es feliz por dejar atrás la carga emocional que le causaba Bieber, pues ahora está lista para “bailar de nuevo”.

Te puede interesar:

VIDEO: Así es el nuevo tatuaje de Selena Gomez para celebrar el lanzamiento de su más reciente disco: ‘Rare’.

En otra de las canciones, Selena habla sobre lo arrepentida que está por haberle entregado su confianza a Justin y por creer que ambos tenían un amor verdadero. Así lo deja ver en la canción 'Cut You Off' donde confirma una vez más lo difícil que fue superar su relación:

La verdad es que creo que ya tuve suficiente jugando profesionalmente con mi confianza. ¿Cómo pude confundir esa mierda con amor?

Para cerrar el ciclo, la cantante de 'Look At her Now' se hizo un tatuaje en el cuello con la palabra Rare. La palabra adherida a su piel simboliza que le dice adiós para siempre a la celebridad canadiense y que lo más importante es trabajar en su amor propio.

También te puede interesar:

Danna Paola deja el glamour español y levanta suspiros con su nuevo look campestre.