VIDEO: Así es el nuevo tatuaje de Selena Gomez para celebrar el lanzamiento de su más reciente disco: ‘Rare’.

A propósito del lanzamiento del tercer álbum discográfico de Selena Gomez titulado Rare, la cantante mostró a través de sus redes sociales el tatuaje más reciente que le hace homenaje al disco.

La intérprete de Look At Her Now acudió a Bang Bang tattoo, un estudio ubicado en Nueva York donde un experto le tatuó la palabra Rare en su cuello por debajo de la oreja derecha.

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Selena Gomez es una de las cantantes más apreciadas en las redes sociales, y por ende, el público no dejó de comentarle lo bien que se veía la palabra impregnada en su piel.

“Lo hice de nuevo”, fueron las palabras que acompañaron el video de Gomez que ya cuenta con más de 4 millones de reproducciones. La famosa aparece portando mercancía que vende en su página oficial: una sudadera tie-dye en tonalidades pastel y unos pantalones mom jeans.

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