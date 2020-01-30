¿Qué es el Fan Fest del Super Bowl? Estos son todos los detalles de la fiesta semanal gratuita en Miami.

El Bayfront Park de Miami es la sede del Fan Fest del Super Bowl. Ahí se realizan actividades para toda la familia como conciertos, fuegos artificiales y sesiones de autógrafos con sus jugadores favoritos de la NFL.

En el Anfiteatro se realizan los conciertos y la Bahía de Biscayne se ilumina con los fuegos artificiales el viernes y sábado por la noche.

Este festival del Super Bowl estará abierto del sábado 25 de enero al sábado 1 de febrero (cerrado el 29 de enero) ¡y es gratis!

Sigue la transmisión en vivo del LIV Super Bowl en Azteca 7. La cita es el domingo 2 de febrero de 2020.

Fan Zone en CDMX

El Super Bowl LIV llegó a la Ciudad de México en un evento organizado por la NFL para los amantes del ovoide.

El denominado Super Bowl Fan Zone Ciudad de México se realizará en 20 mil metros cuadrados. Con actividades deportivas, una pantalla de 144 metros cuadrados y una zona de comida tematizada en el Hard Rock Stadium.

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Es un evento oficial de NFL y será un éxito. Además de que será el primero de muchos ya que el próximo año habrá en más ciudades porque la afición así lo requiere. Queremos ver a los aficionados medios, a los casuales y a esos que se están enrolando en este mundo. Queremos ver a todos aquí para ver una gran fiesta

Explicó Jesús Álvarez, director de eventos de la NFL en México. Y anunció que Charles Haley será el invitado especial de la Fan Zone CDMX, donde podrá presumir sus cinco anillos de Super Bowl, tomarse fotos con los fans y pedirle un autógrafo.

Si te interesa este evento especial del Super Bowl LIV en la Ciudad de México asiste este domingo 2 de febrero al Campo Marte en punto del medio día para comenzar las actividades de la Fan Zone, para disfrutar del Super Bowl LIV de una forma especial.

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