FOTO: Shakira festejó su cumpleaños dando uno de los mejores shows de medio tiempo en el Super Bowl LIV.

Shakira estuvo a lado de Jennifer Lopez en el show de medio tiempo del Super Bowl LIV.

Shakira fue la primera en salir al escenario con un increíble atuendo rojo que dejaba ver sus caderas definidas. Sin embargo, mientras ella estaba dando uno de los mejores espectáculos, también estaba festejando su cumpleaños.

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La colombiana es una de las mujeres más famosas y talentosas, en sus primeros años logró enamorar a miles de latinos, pero con el tiempo, oídos internacionales comenzaron a sentirse atraídos por la distinguida voz de la esposa de Piqué.

Tal vez, lo que muchos no recordaron, es que la intérprete de 'Hip´s Don´t Lie' no sólo estaba emocionada por estar en el escenario del Hard Rock Stadium, en la cual compartió esos 15 minutos a lado de JLo, Bad Bunny y J Balvin.

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Al terminar la presentación y el partido, Shakira recurrió a su cuenta de Instagram en la que subió una foto donde aparece con su hermoso atuendo rojo y barbas, agradeciendo a todos sus fans por todo el apoyo que ha recibido, cumpliendo una vuelta al sol con un nuevo sueño hecho realidad.

El mejor regalo de cumpleaños ha sido sentir el apoyo de todos mis fans y el más increíble y ético equipo de trabajo que una artista puede desear. Hemos escalado el Kilimanjaro y los latinos hemos hecho historia esta noche. ¡¡No lo hubiéramos logrado sin ustedes!!

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Una de las cosas que más emocionó a la cantante, fue que la música latina cada vez se encuentre rompiendo fronteras y haciendo bailar y cantar todas las personas alrededor del mundo.

