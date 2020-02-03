Shakira y Jennifer López se lucieron en el espectáculo de medio tiempo durante el Super Bowl LIV.

Un gran show de medio tiempo del Super Bowl LIV es el que nos acaban de regalar Shakira y Jennifer López, en compañía Bad Bunny y el colombiano J Balvin quienes se encargaron de encender el ambiente en el Stadium Hard Rock con un gran toque latino.

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Shakira, vestida totalmente de rojo, fue la encargada de abrir la noche. Haciendo mover las caderas a los fans de los 49ers de San Francisco y los Chiefs de Kansas City.

Acompañada de fuegos artificiales, la cantante colombiana interpretó varias de sus canciones más famosas entre ellas 'La Loba'.

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El sabor latino incrementó con la salida al escenario de Bad Bunny, con un traje plateado en donde hicieron una mezcla entre las canciones de 'Chantaje' y 'Calladita'.

Llegó el momento para Jennifer López, quien bajó vestida de negro por un tubo. La diva del Bronx le puso todo su estilo al momento de cantar entre luces y humo.

Uno de los momentos clave que más prendió a los asistentes fue cuando subió al escenario J Balvin para acompañar a JLo con ritmos de reggaetón.

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Una de las grandes sorpresas de la noche fue cuando en el coro de niños que acompañó el espectáculo, se encontraba Emme Anthony, hija de Jennifer López mientras su madre lucía un abrigo con la bandera de Estados Unidos.

Para cerrar en grande, las cantantes se enfrascaron en un duelo de baile en donde el ganador fue el sonido latino.