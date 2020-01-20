¿Qué significa ‘Tusa’? El nombre de la canción de Karol G y Nicky Minaj esconde un sorprendente mensaje.

Seguramente eres de las personas que cayeron rendidas ante 'Tusa', la canción de Karol G y Nicky Minaj que ya es la número uno en las plataformas musicales. Y si aún no sabes qué significa el nombre, la cantante colombiana explicó en su canal de Youtube qué quiere decir el titulo del tema:

Es una palabra muy colombiana, eso fue lo que me llamó mucho la atención de ponerle ese nombre a la canción. Nosotros le decimos ‘tusa’ cuando una persona tiene un despecho, yo creo que es más que un despecho, está despechada por alguien no puede superar a esa persona en el amor. Uno dice esa persona está entusada

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Estas fueron las palabras de Karol G quien también confesó que se trata de un tema para las mujeres que acaban de terminar una relación amorosa y necesitan salir a distraerse con sus amigas ante la traición de aquel que les rompió el corazón.

Cuando uno está despechado a la primera persona que buscas es a la mejor amiga y a todas las amigas que apoyan, que nos ayudan a salir, a dar una vuelta o algo para superarlo y así es como lo representé en la canción

La melodía ya suena en antros y bodas, además de ser la favorita de muchas mujeres que se enfrentan ante el difícil proceso de una ruptura amorosa.

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