El padre de Taylor Swift, Scott enfrentó a un ladrón que intentó robar su penthouse en San Petersburgo, Florida.

El pasado 17 de enero, Scott Swift, padre de Taylor Swift, enfrentó a un ladrón que entró a su penthouse ubicado en Florida. Los informes detallaron que el presunto delincuente subió 13 pisos para robar las pertenencias del hogar valorado en 4 millones de dólares. Después de los forcejeos entre el papá de la cantante y el asaltante, este último se dio a la fuga.

El ladrón de 30 años fue identificado con el nombre de Terrence Hoover, quien fue capturado el pasado 12 de febrero y ya cuenta con cargos por robo.

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El ratero logró esquivar las medidas de seguridad del complejo Vinoy Place Tower, sin embargo, ya fue detenido y saldría con una fianza de 50 mil dólares. No es la primera vez que intentó agredir a terceros con sus fechorías, pues tiene antecedentes de violencia doméstica por estrangulamiento, agresión agravada, robo, asalto agravado con un arma mortal y secuestro.

La intérprete de You Need To Calm Down vivió una situación similar en el 2018 cuando un ladrón de nombre Roger Alvarado ingresó a su departamento de Manhattan. El ratero fue encontrado durmiendo en la cama de la celebridad galardonada con el premio, Artista de la Década, en los American Music Awards 2020.

Dicho incidente también fue comentado por la cantante de pop en su más reciente documental, Miss Americana, en el que habló de temas como acoso sexual, desigualdad de género en la industria de la música, los derechos de la comunidad LGBT y sus contundentes declaraciones políticas.

Los padres de Swift han sido primordiales para el desarrollo de su vida profesional, pues fueron quienes decidieron mudarse a Nashville para que Taylor realizara su sueño de volverse una estrella de música country reconocida a nivel mundial.

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