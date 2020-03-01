El mexicano, Rodrigo Prieto formó parte del nuevo video de Taylor Swift, ‘The Man’. Este fue su papel.

The Man, el nuevo video de Taylor Swift fue toda una sensación en YouTube. El clip lanzado el pasado 27 de febrero, ya cuenta con más de 18 millones de reproducciones. El filme en contra del machismo y la misoginia fue posible gracias al equipo de la cantante, que incluye al nominado al Oscar, Rodrigo Prieto.

El mexicano de 54 años fungió como Director de Fotografía y la interpreté de You Need To Calm Down le dedicó un mensaje de agradecimiento en sus redes sociales:

Rodrigo Prieto, nuestro Director de Fotografía, es absolutamente brillante, realista y divertido

Además, la Artista de la Década por los American Music Awards compartió en su cuenta de Instagram una serie de fotos posando junto al director mexicano.

En una de las imágenes vemos a Swift caracterizada de hombre junto a Rodrigo: ambos sostienen un trago y miran fijamente hacía la cámara. En otro de los retratos, aparece Taylor junto a la productora, Jil Hardin y Prieto.

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El creador latinoamericano expresó su emoción a través de Insta Stories, pues compartió algunas fotos

posando junto a la celebridad de 30 años.

El trabajo de Rodrigo Prieto ha cruzado fronteras, pues recientemente obtuvo una nominación a los premios Oscar 2020 en la categoría, Mejor Fotografía, por el filme, El Irlandés. Ahora con su participación en el video, The Man, los espectadores son testigos del talento que invade al artista.

The Man es una canción escrita por Taylor y Joe Little. Es un tema que refleja la desigualdad en la sociedad que existe entre hombres y mujeres.

El cuarto sencillo del disco, Lover, incluye una sátira a la vida de Leonardo DiCaprio, pues se le acusa de salir con mujeres menores de edad y llevarlas a la misma playa:

No se cuestionarían lo que me merezco, ni lo que uso o si soy ruda. No se asociarían mis buenas ideas con mis gestos poderosos. Brindarían por mí, sería como Leo en Saint Tropez

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