Jennifer López posó con una tela verde que dejó al descubierto sus torneadas piernas. Así lució la celebridad.

Jennifer López es una de las artistas más prestigiadas en la actualidad: su actuación en el Super Bowl 2020 hizo que se ganará el reconocimiento del público. Ahora la celebridad de 50 años se volvió viral tras una foto que circulo en las redes sociales donde portó una tela verde que dejó ver sus sensuales piernas y parte de sus senos.

La empresaria de origen puertorriqueño se volvió tendencia tras darse a conocer una foto antigua donde posó con una capa firmada por Valentino para la portada de una revista de moda.

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En la foto se observó a JLo usando la sexy prenda que despertó la imaginación de los internautas. La

pieza dejó la mitad de su cuerpo al descubierto y pronto le llovieron comentarios admirando su espectacular figura.

No es la primera vez que causa furor por un vestido verde: en el año 2000, la cantante obligó a Google a crear su primer buscador de imágenes.

En la entrega de los Grammys, López presentó el galardón a Mejor Álbum del Año; sin embargo, los internautas no dejaron de hablar de la prenda firmada por Versace que por portó en la gala.

La sensual pieza escotada causó furor, pues era de las primeras veces que las estrellas hollywoodenses apostaban por utilizar estrafalarias prendas sobre el escenario.

En ese momento, Jennifer predominó entre las tendencias de búsqueda. Así lo confirmó en alguna ocasión, Eric Schmidt, presidente ejecutivo de Google:

En esa ocasión, era la consulta de búsqueda más popular que habíamos visto nunca, pero no teníamos una forma segura de conseguir a los usuarios exactamente lo que quería: JLo con ese vestido

La actriz bromeó en más de una ocasión respecto al incidente:

Estoy un poco molesta por eso, estoy segura de que ‘Versace’ también

¿Crees que el tercer vestido verde de Jennifer López también cause furor?

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