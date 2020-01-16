El rapero Tekashi admite que uno de sus deseos es cumplir su condena dentro de su casa, a salvo del riesgo de la cárcel.

El abogado de Tekashi, Lance Lazzaro, solicitó al juez que el rapero cumpla el resto de su condena en su hogar o en un centro correccional comunitario.

A finales del 2019, 6ix9ine tuvo una reducción de sentencia luego de colaborar y testificar en contra de los miembros de una pandilla con la que él se llegó a relacionar.

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Esto lo hizo con el fin de que se modificara su condena, pues lo mínimo que le tocaba cumplir eran 47 años; sin embargo, luego de la colaboración con las autoridades esto cambió a sólo 24 meses.

No obstante, 6ix9ine asegura que su seguridad se encuentra en peligro, pues la cárcel en donde le tocaría cumplir su sentencia está llena de integrantes de Nine Trey Gangster, que pertenece a los Blood, una de las pandillas más grandes de los Estados Unidos.

Lazzaro busca salvaguardar la integridad de su cliente y declaró que:

Como resultado de la cooperación de Daniel Hernández (nombre real de Tekashi) con el gobierno contra pandilleros de los Bloods, su seguridad todavía está, y seguirá estando en el futuro cercano, en riesgo

De igual manera, y de manera obligada, el rapero deberá cumplir cinco años de libertad condicionada, 300 horas de servicio a la comunidad y una multa de más de 30 mil dólares.

Cabe destacar que 6ix9ine pasó 13 meses tras las rejas antes de su juicio, por lo que ese tiempo se restaría de su condena total, pudiendo quedar libre en agosto del año en curso.

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