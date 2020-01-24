El rapero Eminem responde a todas las críticas malas que ha recibido su álbum ‘Music To Be Murdered By’.

Hace unas horas, Eminem reveló una carta en sus redes sociales donde responde la enorme cantidad de críticas que ha recibido tras la salida de 'Music To Be Murdered By', su último álbum.

Principalmente, han sido dos las pistas que han generado enojo: 'Darkness' y 'Unaccommodating'.

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La primera canción se refiere a un tiroteo de Las Vegas en 2017: la letra critica la facilidad con la que las personas pueden comprar armas en los Estados Unidos; sin embargo, el mensaje se ha tergiversado por el hecho de que el asesino.

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Por otro lado, Eminem lanza en Unaccommodating unas líneas en donde habla descaradamente sobre un atentado terrorista que hubo en Manchester. Sobre este tema, uno de los familiares de una de las víctimas, afirmó que es irrespetuosa.

Esto es hiriente de una manera por completo innecesaria, además de resultar muy irrespetuoso para los familiares de las víctimas

Luego de esto, Eminem decidió escribir una carta:

Amable escucha: en el maravilloso mundo de hoy, el asesinato se ha vuelto tan común que somos una sociedad obsesionada y fascinada con este. Entonces pensé, ¿por qué no burlarse de esto y rapear sobre la violencia homicida?

De igual manera, continua:

Así es que antes de atacarme, déjenme explicarlo. Este álbum no fue hecho para los impresionables y delicados. Si eres de los que se ofende fácilmente o se desconcierta ante los gritos de un asesinato sangriento, este puede no ser un álbum para ti

Finalmente, el rapero aseguró que las canciones están destinadas para generar una consciencia, no para herir. Desde lo más profundo de su ser, así lo afirmó, desea que las personas que fueron victimas se encuentren descansando en paz.

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