Simone Johnson, la hija de ‘The Rock’ seguirá los pasos de su familia paterna y se unirá a la WWE.

No hay mejor orgullo como padre que ver a uno de tus hijos seguir tus pasos, los mismos que hicieron que alcanzaras el enorme éxito con el que ahora vives. Justo así se debe de sentir The Rock al saber que su hija Simone se unirá a la WWE como luchadora.

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Una profesión en la que su padre estuvo muy activo durante ocho años, y en la que su abuelo Rocky, hizo leyenda a lado de su compañero Tony Atlas; tras convertirse en el primer campeón negro en la historia de la WWE. Pero hay más historia ya que su bisabuelo, Peter Maivia fue luchador profesional en la década de los setenta y era conocido como High Chief.

El mes pasado, Rocky, padre de Dwayne falleció, por lo que esta noticia le cae en un momento muy emotivo al actor, quien no ha podido dejar de sentirse contento y orgulloso de su hija. Simone pretende seguir dejando en alto el nombre de sus antepasados.

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Era normal que se sintiera atraída por este deporte, ella lo lleva en la sangre y su conexión es más grande de lo que cualquiera pudiera imaginar. Una de sus ideologías, es continuar con el legado que tres generaciones atrás comenzaron y durante muchos años se han encargado de mantener.

La Roca le dedicó unas palabras a Simone y le expresó todo su orgullo y cariño que ahora caen sobre su pequeña: