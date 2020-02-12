The Strokes regresan con nuevo álbum The New Anormal

The Strokes, la banda neoyorquina que a lo largo de estos años se ha posicionado como una de las mejores del siglo XXI, la cual ha sido inspiración para otras agrupaciones. Los integrantes regresan con su disco The New Anormal y hacen sonar At The Door, su primer sencillo.

Hace poco se presentaron en apoyo de Bernie Sanders, candidato a la presidencia de los Estados Unidos en un rally dentro de New Hampshire. Durante su presentación, el grupo que vio nacer a uno de los mejores vocalistas como Julian Casablancas, anunciaron los detalles de su álbum que está en camino y que lo podremos disfrutar el 10 de abril.

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El disco fue producido por Rick Rubin, quien ha trabajado anteriormente con Eminem, Metallica, Rage Against The Machine y Kanye West. El tracklist está conformado por nueve canciones en las que nos demuestran una nueva faceta del grupo, dejando un poco de lado los sonidos con los que se dieron a conocer.

Un giro conceptual con una pizca de ciencia ficción, justamente podemos ver este cambio en el video oficial del sencillo, At The Door, canción que habla del escape de un adolescente de su realidad a las historias que él inventa, como astronautas, fantasmas, etc. Un videoclip dirigido por Mark Burakoff.

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Cabe recalcar que bandas como Arctic Monkeys han dejado algunas pistas en sus canciones de la gran admiración que tienen hacia The Strokes, incluso en su último disco, podemos escuchar una parte que es muy clara al decir: Yo sólo quería ser un miembro de The Strokes.



