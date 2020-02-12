Claudia Salinas, modelo y actriz mexicana, niega haber ayudado al productor Harvey Weinstein para agredir a una mujer.

Claudia Salinas, modelo y actriz mexicana, negó haber ayudado al productor Harvey Weinstein a cometer una agresión sexual en contra de una mujer en el hotel Beverly Hills en 2013.

Y es que el relato de Lauren Marie Young, una acusadora de Harvey Weinstein, señaló a Claudia de quedarse sin hacer nada mientras el magnate de la industria cinematográfica la agredía sexualmente.

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Young testificó que Salinas cerró la puerta después que ella y Weinstein entraron en un cuarto de baño, donde asegura que él la desvistió, le tocó los senos y se masturbó, por lo que Salinas desmintió dicha versión.

Eso nunca pasó. Si hubiera hecho eso, lo recordaría. El testimonio de la señorita Young que escuché en los medios de comunicación es ficticio y simplemente falso. En ninguna circunstancia he tenido que ver con una agresión a un ser humano

De alguna manera, el testimonio de Claudia Salinas sirvió para que el exproductor pueda liberarse de esa acusación. Al respecto, el abogado de Weinstein, Arthur Aidala, declaró a la prensa que esas declaraciones fueron un triunfo para la defensa.

El juicio, en el que el exproductor de Hollywood está acusado de cinco delitos sexuales relacionados con solo dos denunciantes, incluye los testimonios de cuatro supuestas víctimas llamadas por la Fiscalía y cuyas acusaciones ya no pueden procesarse porque ha pasado demasiado tiempo.

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