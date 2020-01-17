Thomas Markle podría ir a juicio en contra de su hija Meghan Markle, la Duquesa de Sussex.

Thomas Markle podría generar otro problema para los Duques de Sussex, especialmente para su hija Meghan, pues podría ir a juicio en contra de ella, según lo han mencionado medios británicos.

El matrimonio de Meghan Markle y el Príncipe Harry ha atravesado difíciles días tras anunciar su renuncia a la Realeza Británica, pues desde que dieron a conocer su decisión enfrentaron problemas tanto con la Corona como con su vida pública, ya que algunos ciudadanos los criticaron por abandonar sus títulos reales.

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Sin embargo, parece que los escándalos no dan tregua. Ahora se ha mencionado que Meghan Markle puede enfrentarse a su padre ante un juez. Se sabe que entre ellos no ha existido una excelente relación, por lo que este se ha perdido de varios momentos importantes de su hija, como su boda con el Príncipe Harry o el nacimiento de su nieto Archie.

Ante esto, el periódico The Daily Telegraph dio cierta información de acuerdo con los documentos que reveló la Alta Corte de Londres, en los que se menciona que Thomas Markle está dispuesto a presentarse a la corte para atestiguar en contra de su hija.

El problema se basa en la demanda que interpusieron los Duques de Sussex al medio Mail on Sunday hace dos años, cuando este rotativo dio a conocer una carta que Meghan le había mandado a su padre, días de la celebración nupcial.

La demanda acusa al diario de entrometerse en la vida privada de la Duquesa y de omitir cierta información para dar pie a otros problemas. Pero su padre se mostró en contra, pues él fue el encargado de dar la información privada que venía dentro de la carta.

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