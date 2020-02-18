VIDEO: Brian May enternece a las redes al tocar para un koala rescatado de los incendios que azotaron Australia.

Brian May, guitarrista de Queen, enterneció a las redes sociales luego de compartir un video en el que se le ve tocando la guitarra para un koala que fue rescatado de los incedios que azotaron Australia hace unos meses.

En el video, se puede ver al músico interpretando con su guitarra el extracto de una melodía mientras ve de frente al marsupial que se sujeta naturalmente de su hombro. La reacción del animal, que se acurrucó en el músico, sorprendió a los cuidadores, pues escuchaba tranquilamente la melodía.

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En el clip, que cuenta con más de 400 mil reproducciones, miles de fans mostraron su apoyo y sorpresa al presenciar el gesto con el que Brian May reconoció la gran labor que hacen en el hospital de animales de Wacol, Brisbane.

El artista de 72 años visitó el hospital RSPCA Wildlife, lugar donde se encuentran las especies rescatadas de los incendios que consumieron gran parte de su ecosistema en Australia, durante los últimos meses.

Brian May, guitarrista, compositor y vocalista de la famosa banda Queen, siempre se mantuvo atento de lo que sucedía respecto a este tema, pero no solo eso, pues también se involucraba en acciones para evitar el sufrimiento de la fauna.

A mediados de enero, la banda Queen ofreció un concierto Live Aid que se llamó Fire Fight Australia, que tenía como objetivo recaudar fondos y destinarlos para ayuda.

Los desastres que dejó el fuego han cobrado la vida de 25 personas y ha destruido más de 2,000 viviendas. Estos incendios son causa de la sequía que azota el país por la intensa ola de calor que comenzó en septiembre del 2019, anticipándose a la temporada habitual.

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