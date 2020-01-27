VIDEO: Captan a Camila Cabello y Shawn Mendes borrachos en fiesta posterior a la gala de los Grammys 2020.

Camila Cabello y Shawn Mendes dieron de qué hablar y esta vez no fue por sus románticas fotos besándose. La pareja fue captada en el after party de los premios Grammy 2020, mientras cantaron y bailaron al ritmo de sus canciones favoritas. Usuarios de las redes sociales no tardaron en comentar que estaban borrachos y que lucían muy bien juntos.

Se les unieron Niall Horan y Lewin Capaldi, a quienes también captaron pasados de copas. Las cuatro celebridades cantaron la canción Steal My Girl y Mr.Brightside.

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Imagínate ser fan de ‘One Direction’, volverte famosa, ir a un after de los Grammys con Niall Horan y que tu novio te canté ‘Steal My Girl’ a todo pulmón. Camila Cabello ya ganó en la vida

imagine ser fan de 1d, volverte famosa, ir a un after de los grammys con niall horan y que tu novio te cante steal my girl a todo pulmón camila cabello ya ganó en la vida pic.twitter.com/ajDfOHKWeZ — nicoLE (@solcitolouis) January 27, 2020

Estas fueron algunas de las palabras de los fans de Camila Cabello, quien estaba nominada junto a su novio Shawn Mendes en la categoría Mejor Dúo, por la canción Señorita.

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Además, Cabello sorprendió a los asistentes de la gala con una interpretación dedicada a su padre, pues la canción First Man habla de cuánto ama a su papá, diciéndole que es el primer hombre al que ha amado.

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