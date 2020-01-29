VIDEO: Dua Lipa, Rosalía y Lizzo, criticadas por lanzar billetes a strippers durante fiesta privada.

Durante una fiesta privada para celebrar los premios Grammy, Dua Lipa, Rosalía y Lizzo fueron captadas con strippers; sin embargo, sus acciones fueron consideradas polémicas.

A través de un video difundido en Instagram, se puede ver a Lizzo, Dua Lipa, Rosalía y Lil Nas X rodeados de varias strippers, pero los cantantes avientan billetes mientras las mujeres les bailan.

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Rápidamente los videos se hicieron virales en redes sociales, los fans de cada cantante arremetieron contra ellos y comenzaron a usar los hashtags #DuaLipaIsOverParty, #RosalíaIsOverParty y #LizzoIsOverParty, con la intención de comenzar a ‘cancelarlas'.

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Para los usuarios, cada una de las cantantes se ha proclamado como feminista en varias ocasiones y en defensa de la mujer, lo que ocasionó el disgusto y enojo tras los denigrantes actos durante la fiesta de los Grammys.

¡Mira los polémicos videos aquí!

En Twitter, varios internautas arremetieron contra Dua Lipa, ya que es una de las principales figuras del feminismo, mientras que Rosalía se ha posicionado en el gusto de los jóvenes.

Las reacciones no se hicieron esperar y aquí te compartimos algunos tuits.

Las strippers cosificadas por Rosalía y Dua Lipa pic.twitter.com/nyG4gkay2U — Micaela (@MikhaIeesi) January 28, 2020

Triple F por Dua Lipa, Lizzo y La Rosalia pic.twitter.com/Zz0atpRUFB — Mila⁷🇦🇷 (@Milxwings) January 28, 2020

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