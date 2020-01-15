Whitney Houston y Depeche Mode entran al Salón de la Fama del Rock and Roll.

Este miércoles se dio a conocer el nombre de los elegidos para ingresar al Salón de la Fama del Rock and Roll, situado en Cleveland. En la lista figuran la diva del pop Whitney Houston y la banda británica Depeche Mode.

El museo está dedicado a la memoria de los artistas más influyentes en la industria musical, principalmente del género rock, y a lo largo de su historia ha reunido a más de 320 personajes.

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Para celebrar dicha cifra, se realizará una ceremonia el próximo 2 de mayo en Ohio, que se transmitirá por una importante cadena de televisión.

The Doobie Brothers, Nine Inch Nails, The Notorious B.I.G. y T. Rex son otros de los artistas que lograron ingresar a la lista por medio de una votación de 16 candidatos y una encuesta entre más de mil músicos e historiadores que evalúan el profesionalismo y la innovación de los postulantes.

La incursión de Houston celebra un avance de ingreso del género femenino al museo, pues la artista más premiada de la historia entró junto con Pat Benatar y Rufus and Chaka.

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