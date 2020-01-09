La princesa Beatriz se casará de una forma diferente al resto de la familia real debido a circunstancias ajenas a ella.

El pasado septiembre se anunció que Beatriz de York, hija del príncipe Andrés y Sarah Ferguson, se casaría en el empresario italiano Edoardo Mapelli Mozzi. El evento se auguraba como uno de los mejores eventos masivos del 2020, como han sido el caso de todas las bodas reales.

Sin embargo, es muy probable que la princesa Beatriz no tenga la misma atención durante su boda como la que tuvo su hermana Eugenia cuando contrajo matrimonio en 2018.

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Lo anterior lo podemos afirmar debido a que las principales televisoras de Reino Unido, ITV y BBC, revelaron en un comunicado que no transmitirán el casamiento de una de las nietas de la reina Isabel II.

No obstante, las especulaciones no se han quedado atrás. La prensa inglesa asegura que es por los vínculos que tenía su padre Andrés de York con Jeffrey Epstein, quien fuera acusado de pedofilia por algunas personas.

Beatriz y su esposo piensan distinto…

Para sorpresa de todos, Beatriz y Edoardo afirmaron que uno de sus deseos no era que la celebración fuera un evento masivo. Incluso llegaron a decir que lo ideal es que este evento sea mucho más privado que el de su hermana Eugenia.

Hasta este momento los prometidos no han confirmado la fecha y tampoco el lugar, elementos que vuelven mucho más interesante esta situación.

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