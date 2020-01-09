¿Salma Hayek sufre de burlas? Acusan a Thalía por publicar foto con similar pose de la actriz.

El domingo pasado se celebraron los Golden Globes 2020, en lo que se hizo presente la veracruzana Salma Hayek, quien impactó por su gran atuendo que favorecía su espectacular cuerpo, especialmente sus pechos.

Con su escote pronunciado y favorecedor robó la atención de las cámaras, así como del público, sin embargo, Thalía también quiso aprovechar el momento y también hacer una pequeña imitación, según lo mencionaron algunos internautas que la atacaron por “burlarse” de la actriz.

Durante este miércoles, la cantante mexicana subió una foto de ella con dos grandes sandías a la altura de sus pechos y, de inmediato, le llovieron comentarios que señalaban que imitaba a su compañera Salma Hayek.

Algunos seguidores la criticaron por, supuestamente, burlarse de Hayek, mientras que otros dijeron entre risas que fue una buena forma de imitar las poses que hizo la actriz durante su aparición en los Golden Globes.

También te puede interesar: Patricio Borghetti y Odalys Ramírez quieren una boda perfecta, revelan más detalles sobre los preparativos.

