Tania Rincón sorprende en Instagram con nueva siluet

Tania Rincón es una de las personalidades del espectáculo más queridas y simplemente por el carisma que demuestra frente a las pantallas. Sin embargo, ahora la conductora de TV Azteca demuestra que mantiene su cuerpo en forma.

A través de redes sociales, Tania Rincón compartió que se está sometiendo a una rigurosa rutina de ejercicio para adoptar su cuerpo con mayor forma.

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La también conductora deportiva publicó imágenes en compañía de su familia, quienes la apoyan en este proceso fitness.

Además, sus seguidores la halagaron por ser un ejemplo a seguir y mantener su carisma en todo momento, el cual se hace evidente en cada foto que publica.

MIRA LA FOTO DE TANIA RINCÓN CON SU NUEVO ESTILO DE

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