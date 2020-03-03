La afición de Cruz Azul cree que este año es el bueno | El Color

El Color de la afición Celeste en el Morelos, después de vencer a Monarcas y ser líderes del Clausura 2020. Cruz Azul es nuevo líder del Torneo Clausura 2020 de la Liga MX. El equipo celeste se convirtió en nuevo líder de la clasificación en el Clausura 2020 del futbol de la Liga MX, mientras Monterrey sigue en el sótano, luego de disputarse la fecha ocho.

La “Máquina” logró su cuarto triunfo en fila al vencer como visitante 4-2 a Morelia, para así llegar a 16 unidades y superar por más goles anotados al América, que también suma 16 puntos.

En el tercer puesto está León con 15 unidades, con lo que supera a FC Juárez que escaló al cuarto escalón, luego de su victoria sobre Atlético San Luis. A su vez, el campeón Monterrey sufrió su quinta derrota en la competencia, además que sigue sin ganar y sólo ha rescatado tres unidades para ocupar el último escalón.

Con el doblete conseguido ante Monarcas en el Morelos, el atacante celeste también tomó el liderato de la tabla de goleo.