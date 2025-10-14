Estas son 3 profesiones que pronto dejarán de existir, según la Inteligencia Artificial

La Inteligencia Artificial (IA) llegó para quedarse y sigue avanzando en todos los campos de aplicación de la vida cotidiana. Los avances que se han logrado con las nuevas herramientas han modificado el mercado laboral y el rol de las personas que se desempeñan en algunas profesiones.

Así es como se le preguntó a la misma IA (ChatGPT) cuáles son las profesiones que dejarán de existir porque serán sustituidas por programas, software o hardware inteligentes. Estas son las ocupaciones profesionales que se dirigen hacia su fin y que tendrán que reinventarse para seguir existiendo.

Inteligencia artificial: ¿Cuáles son las 3 profesiones que pronto dejarán de existir?

La automatización a la que se llega con la IA hace que algunas ocupaciones populares puedan quedar obsoletas en el futuro. Esto significa que su supervivencia dependerá de la capacidad de reinventarse y adaptarse. Pero el desafío también debe comenzar por las universidades, ya que deberán modernizar sus planes de estudios y añadir la formación tecnológica.

Administración de empresas

Esta carrera requiere de especialización técnica. La IA señala que si el título no dispone de otros complementos (como análisis de datos), puede tener pocas ventajas competitivas.

Derecho (abogacía)

Los algoritmos jurídicos procesan contratos, preparan documentos preliminares y pueden investigar jurisprudencia con mucha rapidez. Esto hace que no se necesite personal para estas tareas. Sin eman brgp, lo cierto es que la IA no puede reemplazar la interpretación legal compleja.

Contabilidad

Esta es una de las profesiones más impactadas por la automatización. Los sistemas actuales y modernos registran transacciones y generan reportes. Pero también pueden detectar errores contables sin la ayuda de las personas. Una buena estrategia de los contadores será migrar hacia funciones analíticas de alto nivel.

¿Cuáles son las profesiones que sobrevivirán a la IA?

Según Bill Gates, las profesiones que sobrevivirán a la IA se vinculan con la energía, la biología y la misma inteligencia artificial. El fundador de Microsoft considera que estos sectores ofrecerán oportunidades laborales a largo plazo y son difílmente sustituibles por la automatización que proporcionan los avances de la IA.